Ardahan haber... Çıldır Kaymakamı Bayram'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'a" Fahri Hemşehrilik Beratı" verildi.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'a Çıldır Belediyesi tarafından "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edildi. Çıldır Belediyesi tarafından Çıldır Belediye Başkanı Kemak Yakup Azizoğlu imzası ile takdim edilen "Fahri Hemşehrilik Beratında", " İlçemizde göreve başladığı günden bugüne, ilçemizin turzme kazandırılması ve kalkınma hamlesini gerçekleştirme adına mesai meftunu gözetmeksizin, turzim, çevre, eğitim ve spor alanlarında yürütmekte olduğu çalışmalarla halkımıza kucaklayıcı ve şefkatli tutumları, Çıldır halkı ile bütünleşerek ilçemize sağladığı katkılardan dolayı Çıldır Kaymakamı sayın Fatih Bayram'a Çıldır halkının şükran ve teşekkür duygularına tercüman olmak üzere, 5393 sayılı belediye kanununun 18. madddesi (r) fıkrası gereği Çıldır Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 2022/29 kararı ile Ardahan ili Çıldır ilçesi "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Taktim etmekten gurur duyuyorum " ifadelerine yer verildi.

Fahri Hemşehrilik Beratını Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun elinden alan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram büyük gurur duyduğunu belirterek " "Can kurban olsun Çıldır'a, edeb erkan ordadır." (Çıldırlı Aşık Şenlik). Şenliği Baba'nın diyarında şahsıma layık görülen fahri hemşehrilik beratı için Çıldır Belediye Başkanımız Sayın Kemal Yakup Azizoğlu ve belediye meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ARDAHAN