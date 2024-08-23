Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele tedbirleri ve uygulamaları değerlendirildi.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, hayata geçirilen önleyici uygulama ve hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları ile kurumların faaliyet ve çalışmaları sunumlar eşliğinde değerlendirildi. - ARDAHAN