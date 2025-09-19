Haberler

Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ardahan'da düzenlenen etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptığı konuşmada, bugünün gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gazilik yalnızca bir unvan değil; milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz ifadesidir. Biz gaziler, şehitlerimizin mirasını taşıyan ve milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz" dedi.

Kutlamalar Valilik önünden başlayarak Milli egemenlik parkında son bulan "Gaziler Yürüyüşü" ile devam etti. Yürüyüşte gazi ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Daha sonra Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.