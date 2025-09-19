Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ardahan'da düzenlenen etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptığı konuşmada, bugünün gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gazilik yalnızca bir unvan değil; milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz ifadesidir. Biz gaziler, şehitlerimizin mirasını taşıyan ve milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz" dedi.

Kutlamalar Valilik önünden başlayarak Milli egemenlik parkında son bulan "Gaziler Yürüyüşü" ile devam etti. Yürüyüşte gazi ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Daha sonra Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.