Ardahan'da Dolu Yağışı Tarım ve Araçlara Zarar Verdi

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Ardahan'da Dolu Yağışı Tarım ve Araçlara Zarar Verdi
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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazileri ile araçlarda hasara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler önlem alarak araçlarının üzerine branda çekti.

Ardahan'da dolu yağdı: Araçlara ve tarım arazilerine zarar verdi

ARDAHAN - Ardahan'da sağanakla birlikte etkili olan dolu, tarım arazileri ile araçlarda hasara neden oldu.

Ardahan'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanakla birlikte dolu yağdı. Sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazileri ile araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler, araçlarının üzerine branda çekerek, önlem aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Yerel
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