Ardahan'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Elemeleri Gerçekleştirildi

Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından her yıl ülke genelinde düzenlenen "AKIL VE ZEKA OYUNLARI TUNUVASI" nın Ardahan elemeleri 16 Nisan 2024 Salı günü Ardahan Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Ardahan'da yapılan turnuvaya Çıldır ilçesini temsilen Çıldır İlkokulu öğrencileri katıldı. Çıldır İlkokulu Müdürü Serkan Çanak öncülüğünde yarışmaya giden öğrencilere gün boyunca eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız gün sonunda çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Turnuva sonunda Mangala oyununda Tülin Ceren Koca ve Q-bitz oyununda Fatih Baydar isimli öğrenciler il birincisi olarak 24-26 Mayıs tarihleri arasında Rize'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. - ARDAHAN