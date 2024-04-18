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Ardahan'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Elemeleri Gerçekleştirildi

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Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından her yıl düzenlenen 'AKIL VE ZEKA OYUNLARI TUNUVASI' nın Ardahan elemeleri, Ardahan Öğretmenevinde yapıldı. Çıldır İlkokulu öğrencileri turnuvaya katıldı ve başarılı olan öğrencilere ödüller verildi. Tülin Ceren Koca ve Fatih Baydar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından her yıl ülke genelinde düzenlenen "AKIL VE ZEKA OYUNLARI TUNUVASI" nın Ardahan elemeleri 16 Nisan 2024 Salı günü Ardahan Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Ardahan'da yapılan turnuvaya Çıldır ilçesini temsilen Çıldır İlkokulu öğrencileri katıldı. Çıldır İlkokulu Müdürü Serkan Çanak öncülüğünde yarışmaya giden öğrencilere gün boyunca eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız gün sonunda çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Turnuva sonunda Mangala oyununda Tülin Ceren Koca ve Q-bitz oyununda Fatih Baydar isimli öğrenciler il birincisi olarak 24-26 Mayıs tarihleri arasında Rize'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Baydar Türkiye Ardahan Çıldır Etkinlikler Eğitim Yerel Güncel Haberler

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