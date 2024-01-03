Ardahan Belediye Başkanı Gazetecilerle Buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya geldi.

Demir, Ardahan'ın tanıtımında Gazetecilerin önemli bir rol aldığını belirterek, kendilerini tebrik etti. Başkan Demir, "Topluma haber verip bilgilendiriyorsunuz ama gazeteciliğin olmazsa olmazlarından biri topluma örnek olmak. Ne kadar kutsal bir mesleğin mensubu olduğunuzu biliyoruz. Daha güzel dünyaya kafa yoran, kalem oynatan, söz söyleyen tüm insanlar bizim için değerlidir. Ayrıca kentin tanıtımına katkı sunmanız çok önemli. Sizleri tebrik ediyorum. Başarınız Ardahan'ın başarısıdır" Dedi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Haber dalında ; DHA Muhabiri Deniz Başlı'nın (Kabus geri döndü), Çevre ve Yaşam fotoğraf dalında; İHA Muhabiri Olgun Yıldız'ın (Çıldır Gölü, Atlı kızaklar eşliğinde Sema gösterisi ) ve AA Muhabiri Günay Nuh'un (Pelikanlar susadı) eserleri ödüle layık görülmüştü. - ARDAHAN