Ardahan-Ardanuç Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı

UĞUR İSTANBULLU

Ardahan - Ardanuç yolu üzerindeki varyant köprüsüne 8 kilometre mesafede bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Ardahan-Ardanuç yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasındaki karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Karayolu üzerinde herhangi bir aracın olmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte yolda çalışmalar başladı ve karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı.

Yağmur nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda sürekli olarak heyelan meydana geldiğini belirten vatandaşlar, bunun bölge halkının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.