Haberler

Aras Elektrik'ten Karayazı'ya Yeni Enerji Yatırımları

Aras Elektrik'ten Karayazı'ya Yeni Enerji Yatırımları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aras Elektrik, Erzurum'un Karayazı ilçesinde elektrik altyapısını güçlendirmek için bakım ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Havai hatların yeraltına alınması ve yeni trafo tesisleri ile enerji nakil hatlarının modernizasyonu amaçlanıyor.

Aras Elektrik tarafından yürütülen bakım, yatırım ve aydınlatma çalışmaları tüketicilerin enerji kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Erzurum'un Karayazı ilçesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, elektrik dağıtım şebekesinin daha güçlü, güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Altyapı güçlendirme ve yeni yatırımlar

Aras Elektrik, Karayazı genelinde mevcut hatların yenilenmesi, direk ve iletkenlerin modernizasyonu, yeni trafo tesisleri ve enerji nakil hatlarının güçlendirilmesi kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle havai hatların yenilenmesi ve yeraltına alınması çalışmalarıyla bölgede yaşanacak olası arızaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Aras Elektrik, Karayazı'da mevsimsel koşullardan etkilenebilen elektrik altyapısını düzenli bakım programlarıyla güçlendiriyor. Şebekenin dayanıklılığını artırmak, arıza risklerini minimize etmek ve zorlu kış koşullarında kesintisiz, güvenli elektrik hizmeti sunmak amacıyla dağıtım hatlarında modernizasyon, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

"Karayazı'nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz"

Aras Elektrik Karayazı İşletme Şefi Mehmet Sait Barut, ilçede süren çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu, "Karayazı'da hem mevcut şebekeyi güçlendiriyor hem de yeni yatırım alanları oluşturuyoruz. Özellikle aydınlatma ve bakım faaliyetleriyle tüketicilerimizin enerji hizmetini daha güvenli, daha kaliteli bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için sahadayız ve Karayazı'nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz."

Barut: "İlçe merkezinde ve mahalle yollarında sürdürülen sokak aydınlatma çalışmalarıyla hem trafik güvenliği hem de gece yaşam standardını önemli ölçüde iyileştirdik. Yaptığımız yatırımlar yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda ilçenin uzun vadeli büyüme ve yerleşim planlarına uygun şekilde tasarlıyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 360.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.