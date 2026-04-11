Aras Elektrik'ten Ardahan'a 2,3 Milyar TL'lik yatırım

Ardahan'da elektrik altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla 2013 yılından bu yana 2,3 milyar TL yatırım yapıldı. Yapılan iyileştirmelerle kayıp-kaçak oranı %15'ten %7'ye düşerken, arıza giderme süresi %55 oranında iyileştirildi. Ayrıca, şehir aydınlatması için 27 bini aşkın sokak lambası kuruldu.

Aras Elektrik'ten Ardahan'a 2,3 Milyar TL'lik yatırım

Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da elektrik altyapısını güçlendirmek, artan tüketim ihtiyaçlarına yanıt vermek ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2013 yılından bu yana toplam 2 milyar 319 milyon TL yatırım gerçekleştirildi.

Söz konusu yatırımlar kapsamında şebeke yenileme, kapasite artırımı ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri hayata geçirilerek kentin enerji altyapısı daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

Bakım çalışmalarında 553 milyon TL'lik gerçekleşme

Yatırımların yanı sıra mevcut altyapının sürekliliğini destekleyen bakım faaliyetleri kapsamında, 2026 yılı da dahil olmak üzere toplam 553 milyon TL bakım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar ile şebekenin daha sağlıklı işletilmesi sağlanırken, olası arızaların önüne geçilmesine katkı sunuldu.

Kayıp kaçak oranında dikkat çeken düşüş

Gerçekleştirilen yatırımlar ve sahada yürütülen etkin denetim faaliyetleri sayesinde, 2013 yılı öncesinde yaklaşık %15 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı %7 seviyelerine kadar düşürüldü. Bu iyileşme, enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağladı.

Arıza giderme süresinde %55 iyileşme

Ardahan genelinde arıza yönetim süreçleri, yapılan teknolojik yatırımlar ve operasyonel iyileştirmelerle hız kazandı. Ortalama arıza giderme süresi 3,3 saatten 1,5 saate düşürülerek yaklaşık %55 oranında iyileşme sağlandı. Bu gelişme, kesintilerin tüketicilere etkisinin azaltılmasına katkı sundu.

27 bini aşkın sokak lambasıyla aydınlık şehir

Kent genelinde bulunan 27 bin 685 adet sokak lambası ile Ardahan'ın aydınlatma altyapısı güçlendirildi. Bu çalışmalarla şehir genelinde daha güvenli ve aydınlık bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca aydınlatma arızalarına 24 saat içerisinde müdahale edilerek hizmet sürekliliği sağlanıyor.

Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak: "Yatırım, bakım çalışmaları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarla Ardahan'da enerji altyapısını her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kesintisiz ve kaliteli enerji arzı sağlama hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

11.04.2026 16: 32: 55 TSI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
