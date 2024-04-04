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Aras Elektrik Dağıtım Şirketinin ihmali sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde Aras Elektrik Dağıtım Şirketinin ihmali üzerine elektrik akımına kapılan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Demirözü ilçesine bağlı Petekli köyü kırsalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, besicilik yapan Cemal Çolak ve Osman Çolak'ın hayvanları dağda otladıkları esnada elektrik akımına kapıldı. Yerde bulunan kopuk elektrik tellerine değen 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Besicilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu. Yapılan İncelemede, 3 büyükbaş hayvanın kopan elektrik tellerine temas etmeleri üzerine akıma kapılarak telef olduğu belirlendi.

Bununla birlikte teknik ekiplerce yapılan incelemelerde, ARAS Elektrik Dağıtım Şirketinin ihmalkar davrandığı, telef olan 3 büyükbaş hayvanın bedelinin ARAS Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından karşılanacağı inceleme raporuna kaydedildi.

Öte yandan köy sakinleri Aras Elektrik Dağıtım Şirketinin ihmali üzerine elektrik akımına kapılan 3 büyükbaş hayvan telef olduğunu kaydederek, "Elektrik akımına fark etmeden insanlarımız kapılsa ne olacaktı?" ifadesine yer verdiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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