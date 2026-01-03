Aras EDAŞ'tan yeni yıla kesintisiz enerji mesaisi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras EDAŞ, yeni yıl gecesinde de kesintisiz enerji sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüketicilerin yeni yıla sorunsuz bir şekilde girebilmesi için ekipler, yılbaşı gecesi boyunca zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görev başında oldu.

Özellikle kar, tipi ve soğuk hava şartlarının etkili olduğu bölgelerde Aras EDAŞ ekipleri, gece boyunca sahada aktif olarak görev yaptı. Zorlu koşullarla mücadele eden ekipler, enerji sürekliliğinin korunması için 24 saat esasına göre mesai yaptı. Yılbaşı gecesinde birçok noktada karla kaplı alanlarda saha çalışmaları yürütüldü.

Bunun yanı sıra SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi üzerinden elektrik şebekesi anlık olarak izlenerek ölçüm, kontrol ve kumanda faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürüldü. SCADA sistemi sayesinde şebeke online olarak takip edilirken, saha ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüldü. Teknoloji ve insan gücünün eş zamanlı kullanımıyla enerji hizmetinin sürekliliği sağlandı.

Yeni yıl öncesinde olası risklere karşı bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Aras EDAŞ, yılbaşı gecesinde de hazırlıklı yapısıyla dikkat çekti. Ekipler, enerji arzının sürdürülebilirliği adına sahada yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Yeni yıl akşamı boyunca kesintisiz enerji için tüm ekiplerimizle sahadaydık. İhtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını günler öncesinden tamamlamıştık. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerimiz, her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da kesintisiz enerji hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle görev yaptı." dedi. - ERZURUM