Araplı Kasabası'nda Yeni Bir Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası'nda, daha önce yetkililere seslenen sakinlerin uyarılarına rağmen aynı noktada meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olayda sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

3 gün önce yetkililere seslenmişlerdi aynı yerde yine kaza oldu 6 kişi yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında, 3 gün önce kasaba sakinlerinin yetkililere seslenmesinin ardından aynı noktada bir kaza daha yaşandı, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Araplı Kasabası girişinde K.Ş. idaresindeki 34 CYG 212 otomobil ile H.Ş. idaresindeki Volkswagen marka aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerin yanı sıra 34 CYG 212 plakalı araçta bulunan H.Ş., A.Ş., ve Volkswagen araçta bulunan A.T., S.Z. isimli şahıslar müşahade altında tutulmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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