Arapgir'de Amatör Balıkçıdan Kedili Paylaşım

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir amatör balıkçı, gölette yakaladığı balığı aç olduğu düşünülen bir kedi ile paylaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde gölette avlanan amatör balıkçı yakaladığı balığı, bölgede aç olduğu değerlendirilen bir kedi ile paylaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda gölette avlanan Akın Bilal Akkoç, kıyıdaki dağlık bölgede bir kedinin kendilerini izlediğini fark etti. Kedinin aç olduğunu düşünen Akkoç, yakaladığı balığı kediye verdi.

O anların cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda, bir süredir açlık çektiği değerlendirilen kedi ise balığı alarak bölgeden uzaklaştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
