Arap Rıza'nın Hatıraları Kitap Oluyor: Savarona Yeniden Denizde

Kuşadası turizminin öncülerinden, ilçede "Arap Rıza" olarak tanınan merhum Rıza Saraç'ın ismi, yeniden gündeme geldi. Rıza Saraç'ın oğlu, İtalyan Fahri Konsolosu Murat Saraç, yaptığı açıklamada hem Cumhuriyet tarihinin en görkemli yatlarından Savarona'nın yeniden denizlere çıkışını hem de babasının yıllar önce kaleme aldığı hatıra kitabının yayın tarihini duyurdu.

Murat Saraç, açıklamasında, "Savarona bugün yeniden denizlere çıktı. Babamın yıllarca anlattığı, askerlik hizmetini yaptığı bu gemi, hayatının en özel dönüm noktalarından biriydi. Onun hatıralarını kitaplaştırdık. 28 Ekim 2025'te ' Savarona hatıralarım' adıyla okurlarla buluşacak" dedi.

Hem asker, hem turizm öncüsü

Kuşadası'nda turizmin gelişmeye başladığı 1950'li ve 60'lı yıllarda ilçeye gelen yerli yabancı tanınmış isimler ve turistlerle geliştirdiği dostluklar, Kuşadası'nın ilk turistik eşya mağazası Artemis'in kurucusu olması ve turizmin her alanında öncülüğü ile bilinen 'Arap' Rıza Saraç, bölgenin turizm belleğinde özel bir yere sahip.

Ancak Rıza Saraç'ın hayatındaki en unutulmaz dönemlerden biri, askerliğini Savarona Yatı'nda yapmış olması. Atatürk'e armağan edilen ve Cumhuriyet'in sembollerinden biri haline gelen Savarona, onun hem askerlik anılarında hem de turizm kariyerinde derin izler bıraktı. O dönemde okul eğitim gemisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatı olarak kullanılan Savarona'da tuttuğu günlükler gün yüzüne çıkıyor. Dönemin ünlü şahsiyetlerinin gemiyi ziyaretleri, yaşanan olaylar, 50'li yılların İstanbul, Türkiye ve dünya izlenimleri hatıralarda yer alıyor. Dünyanın dört bir yanına yapmış oldukları eğitim gezilerinden edindiği izlenimler ve komutanlarından aldığı tavsiyelerle Kuşadası'nda turizm öncülüğünü yapması detaylarıyla anlatılıyor.

Saraç'ın Savarona'daki askerlik günlerinden başlayarak, Kuşadası'ndaki turizm hikayelerine kadar uzanan anıları, uzun bir arşiv çalışmasının ardından kitaplaştırıldı. "Savarona hatıralarım", Cumhuriyet'in 102. yılına, Arap Rıza Saraç'ın ise vefatının 50. yılına denk gelen 28 ekim 2025'te okurla buluşacak.

Murat Saraç, kitabın sadece aile için değil, aynı zamanda Kuşadası, Cumhuriyet tarihi ve turizm hafızası açısından da değerli bir miras olduğunu vurguladı. - AYDIN