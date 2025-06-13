Arap Aleviler Gadir-Hum Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

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Arap Aleviler Gadir-Hum Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
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Türkiye'de Arap Alevilerin yoğun yaşadığı Adana, Mersin ve Hatay'da Gadir-Hum Bayramı sebebiyle dualar edildi, geleneksel törenler gerçekleştirildi. Samandağ'daki Hızır türbesi kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'nun birçok yerinde kutlanan Gadir-Hum, Türkiye'de Arap Alevilerin yoğun yaşadığı Adana, Mersin, Hatay'da kutlandı. Bayram vesilesiyle dualar edildi, bahhurlar (tütsü) yakıldı. Samandağ ilçesindeki Hızır türbesi bugün doldu taştı. Kazan başında Hrisi yapanlardan Samandağlı Ayhan Oktay, "Kurbanlarımız kesilir, dövmelerimiz pişer ve pişen dövmelerimiz hayır sahipleri tarafından ihtiyaç sahibi olan herkese dağıtılır. Önceliğimiz birlik, beraberlik, kardeşlik" dedi.

Lübnan, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'nun birçok yerinde kutlanan Gadir-Hum, Türkiye'de Arap Alevilerin yoğun yaşadığı Adana, Mersin, Hatay'da kutlandı. Adını Mekke-Medine arasındaki Gadir-Humm bölgesinden alan bayramda, inanca göre Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nde Hz. Ali'yi halefi ilan etmesi kutlanıyor. Kurban Bayramı'nı takip eden 8'inci günde yapılan kutlamalarda sabah kılınan namazın ardından kazanlar yakıldı, buğday ile etin dövüldüğü Hrisi (bir çeşit aşure) yapıldı ve dağıtıldı. Arap Alevilerin bayram kabul ettiği bugünde akrabalar bir araya geliyor, bahhurlar (tütsü) yakılıyor, ziyaretlerde dualar edilyor.

Samandağ'da Hızır Türbesi dolup taştı

Arap Alevi nüfusun en yoğun olduğu yer olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir Hum kutlamalarına katılım yoğun oldu. Burada bulunan Hızır türbesi bugünü kutlayanların akınına uğradı. Birlik beraberlik sembolü de olan bu bayramın önemini, kazan başında Hrisi yapanlardan Samandağlı Ayhan Oktay şunları söyledi:

"Bu bayram sadece Aleviler için değil tüm İslam aleminin bayramı. Öncelikle tüm Türkiye Cumhuriyeti ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun Gadir-Hum bayramının özelliği şudur; Peygamber Efendimiz Hz Muhammed son hicret dönüşünde Mekke Medine arasında yer olan Gadir Hum'da sahabelerini toplar ve 'Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır' der ve o gün bu bayramı ilan eder. Biz Arap Aleviler, Nusayriler için çok önemli ve kıymetli bir bayramdır."

"Deprem sonrası biraz aksaklık olsa da hep devam etti"

Bayramın ana gayesi ve temasının birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşliğin simgesi olduğuna dikkat çeken Oktay, "Kurbanlarımız kesilir, dövmelerimiz pişer ve pişen dövmelerimiz hayır sahipleri tarafından ihtiyaç sahibi olan herkese dağıtılır. Önceliğimiz birlik beraberlik kardeşlik. Depremle beraber ufak tefek aksaklık oldu ama deprem sonrası ilk bayramda hiçbir şey olmamış gibi mevcut örf ve adetlerimizle, şartlarla beraber devam etti ve ilelebet devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (1)

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