Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi Yerel Haberler Bursa'da aracını tramvay yoluna park etti. Bursa'da aracını tramvay yoluna park etti. Yolcular yarım saat bekledi, sürücü gelmeyince araç çekiciyle çekildi. Bursa şehir merkezinde hizmet veren T2 tramvay hattının raylarının üzerine 34 FR 3130 plakalı aracını park eden sürücü uzun süre gelmedi. Tramvayda bulunan yolcular yarım saat araç sürücüsünün gelmesini bekledi. Beklemekten sıkılan yolcular tramvaydan aşağı inip beklemeye başladı. Uzun bekleyişlerinden ardından araç sürücüsü gelmeyince raylardaki araç polis çekici aracıyla çekilerek trafik otoparkına görüldü. Aracın çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti. Uzun süre yolun açılmasını beklediklerini ifade eden yolcular, "Sürücü aracını rayların üzerine park edip gitmiş tramvay geçemedi. Bizde burada yolun açılmasını bekliyoruz" dedi. (Burak Türker - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tragger Bursa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.