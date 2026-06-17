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Mehmet Kaya'dan Kaymakam İşçimen'e veda mesajı

Mehmet Kaya'dan Kaymakam İşçimen'e veda mesajı
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Gaziantep Araban’da iş insanı Mehmet Kaya, Bingöl Vali Yardımcılığı’na atanan Kaymakam Özgür İşçimen için veda ve teşekkür mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren iş insanı ve müteahhit Mehmet Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen için bir veda ve teşekkür mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında Kaymakam İşçimen'in görev yaptığı süre boyunca devlet ile millet arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, ilçe halkının her zaman yanında olduğunu ifade etti. İşçimen'in samimi, çalışkan ve insan odaklı yaklaşımıyla Arabanlıların gönlünde özel bir yer edindiğini vurgulayan Kaya, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü çalışmaların takdir topladığını kaydetti.

Araban halkının Kaymakam İşçimen'in ilçede bir süre daha görev yapmasını arzu ettiğini dile getiren Kaya, "Ülkemizin böylesine değerli mülki idare amirlerine her yerde ihtiyaç vardır. Kaymakamımız Özgür İşçimen'e yeni görev yeri olan Bingöl Vali Yardımcılığı görevinde üstün başarılar diliyor, yolunun açık ve bahtının güzel olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya, mesajının sonunda İşçimen'e Araban'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, ailesiyle birlikte sağlıklı ve başarılı bir yaşam diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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