Araban ve Yavuzeli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama programları düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü için Araban Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen tebrikleri kabul etti, ardından şehitlik ziyaret edildi.

Yavuzeli ilçesindeki kutlama programı ise Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe kaymakamvekili Özgür İşçimen ile diğer protokol üyeleri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mertcan Bekgeldi yaptı. Program şiirlerin okunması ve ardından şehitliğin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP