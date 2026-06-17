Hasan Altun, Kaymakam İşçimen'e yeni görevinde başarılar diledi

17 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'e Hasan Altun, ilçedeki sayısız hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep Araban ilçesi Kaymakamlığı görevinde bulunan Özgür İşçimen, Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kaymakam İşçimen'in, 2023 yılında başladığı Araban ilçesi Kaymakamlığı görevinde ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, İşçimen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Hasan Altun açıklamasında, "2023 yılında Araban ilçesi Kaymakamlığı görevine başlayan ve ilçede önemli hizmetler veren, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakamımız sayın Özgür İşçimen, görevi süresi boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler için yürüttüğü projeler ve Araban Ovası'nda üretim yapan çiftçilerimizin yararında sağladığı projelerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde da başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı