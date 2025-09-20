Araban Kaymakamı İşçimen, Arabanlı gazilerle yemekte buluştu
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, Gaziler Günü münasebetiyle Arabanlı gazilerin onuruna yemek verdi.
Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle Arabanlı gazilerin onuruna verdiği yemekte şehit ve gazilerin aileleriyle bir araya geldi.
Arabanlı şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle sohbet edip sorunlarını dinleyen Kaymakam İşçimen, Arabanlı gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı. Yemekten sonra şehit aileleri, gazi ve gazilerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi.
Yemek programında, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'e Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Araban İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet ve Araban SHM Müdürü Şemsettin İnce eşlik etti. - GAZİANTEP