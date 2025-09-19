Araban'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in makamda tebriklerin kabulünün ardından ilçe merkezindeki mezarlığın içerisinde bulunan şehitlik ziyaretinde bulunularak şehitler için dualar edilen program ilçe merkezindeki Sa'd Bin Ebi Vakkas Camiinde Mevlid-i Şerif okunmasıyla son buldu.

Törene ilçe Kaymakamı Özgür İşçimen, protokol üyeleri, Arabanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP