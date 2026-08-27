Haberler

Köylülerden Örnek Dayanışma: Fındık Hasadını Yarıda Bırakan Aile İçin İmece

Köylülerden Örnek Dayanışma: Fındık Hasadını Yarıda Bırakan Aile İçin İmece
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun’da beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Seyfi Genç’in ailesi fındık hasadını yarıda bırakıp İstanbul’a giderken, yaklaşık 20 köy sakini imece usulüyle bahçeye girerek kalan fındıkları topladı.

Giresun'da beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Seyfi Genç'in ailesi fındık hasadını yarıda bırakıp İstanbul'a giderken, yaklaşık 20 köy sakini imece usulüyle bahçeye girerek kalan fındıkları topladı.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde fındık hasadı yapan Genç ailesi, İstanbul'da ikamet eden yakınları 42 yaşındaki Seyfi Genç'in rahatsızlandığı haberini aldı. Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Genç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Genç'in rahatsızlanması üzerine ailesi, Kemerli köyündeki fındık hasadını yarıda bırakarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Ailenin acil şekilde köyden ayrılmasının ardından yarım kalan hasadın tamamlanması için köy sakinleri harekete geçti. Kemerli Köyü Derneği Başkanı Hüseyin İşçi ve Hakan Genç'in öncülüğünde yaklaşık 20 köy sakini, Genç ailesine ait fındık bahçesinde bir araya geldi. "Bahçe sahipsiz kalmasın" diyerek imece usulüyle çalışmaya başlayan köylüler, kalan fındıkları el birliğiyle topladı.

Saatler süren çalışmanın ardından Genç ailesinin yarım kalan fındık hasadı tamamlandı. Köylüler, bir yandan hasadı tamamlarken diğer yandan zor günler geçiren Genç ailesine maddi ve manevi destek oldu. Köylülerin dayanışması, Karadeniz'in geleneksel imece kültürünün günümüzde de yaşatıldığını gösteren örneklerden biri oldu. Genç ailesinin hastanede yakınlarının yanında olabilmesi için bahçedeki hasadı üstlenen köylülerin davranışı çevrede de takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”

Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”
Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Makarnada zehir alarmı! İçlerinde dünyaca ünlü markalar da var

Sofraların yıldızı için zehir alarmı! Dünyaca ünlü markalar da listede