Apaklar'da yol çalışmaları başladı - Haberler

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Apaklar'da yol çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Apaklar'da yol çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Apaklar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Apaklar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı. 82 mahallenin tamamına hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Apaklar Mahallesi'nde yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde eski toprak yolun stabilizesi yapılarak kilit parke taşı döşeme işlemlerine başlandı. Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Mehmet Apak; "Yıl içerisinde binlerce kişinin ziyaret ettiği Oyuk Baba Türbemize kadar yol yapım çalışmalarımız başladı. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğa sahip geniş bir bölgede çalışmalarımız sürüyor. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallenin tamamına hizmet götürme gayretinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Pandemi döneminden bu yana üstün bir çabayla sürdürdüğümüz hizmet gayemizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Her zaman elimizden gelenin fazlasıyla, imkanlarımızı zorlayarak kentimize hizmet etmeye çalıştık. Apaklar Mahallemizde de Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzel bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar merkez ve kırsal mahallerimizin tamamında devam edecek" sözlerini kaydetti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Mehmet Apak Nazilli Aydın Yerel Haberler

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