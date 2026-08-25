Erzurumlu çaycının 2 kilo gümüş takıyla antika dolu dünyası

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çay ocağı işleten 50 yaşındaki Kerim Doğan, antika merakı ve taktığı 2 kiloyu aşan gümüş takılarıyla dikkat çekiyor.

Erzincankapı semtinde 5 yıldır çay ocağı işleten Doğan, her gün yaklaşık 15 kolye, 10 bileklik ve 6 yüzük takarak sıra dışı tarzıyla çevresindekilerin ilgisini çekiyor. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Doğan, 30 yıldır gümüş takılara ilgi duyarken, antika eşyalara olan merakı da işlettiği çay ocağını adeta küçük bir koleksiyon alanına dönüştürdü.

Çay ocağında binin üzerinde antika eşya bulunan Doğan, geçmişten günümüze ulaşan semaver, fotoğraf makinesi, radyo, televizyon ve çeşitli bakır eşyaları müşterilerinin ilgisine sunuyor. Bazıları 120 ve 140 yıllık olan antika eşyaları özenle muhafaza eden Doğan'ın, gümüş takılardan oluşan yaklaşık 60 yüzüklük bir koleksiyonu bulunuyor.

"30 senedir de takı merakımız var"

Beş senedir çay ocağı işlettiğini söyleyen Kerim Doğan, "Biraz antika sevdam var. Binin üzerinde de bir antikamız var. Hani yüz yılın üzerinde de antikamız var; 120 yıllık, 140 yıllık radyo, televizyon var. Gördüğünüz gibi semaverler, bakır eşyalar var. Eskiden kullanılmış bütün malzemelerimiz bizde mevcut. 30 senedir de takı merakım var. Özellikle gümüş; çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir malzeme. Yüzüklerim taktığım şu anda bir 5-6 tane var. 60'a yakın yüzüğüm var koleksiyon olarak. Değişip, değişerek takıyorum. Burada da zaten biraz hor görüyorlar dışarıdan ama bir 15 tane falan da kolye takıyorum. Bana yakıştığını düşündüğüm için takıyorum yani, kimseyi de ilgilendirmez. Bu kolye konusunda çok dışlandığımız da oluyor. Bazen 'Niye bu kadar fazla?' diyorlar. Tabii ben de kırmadan, güzel bir şekilde anlatıyorum. Sevdiğimi söylüyorum. Onlar da hoş görüyorlar, başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İnşallah onun kadar yakışıklı olabiliriz"

Kerim Doğan'ın çok güzel bir imajı olduğunu söyleyen çay ocağı müşterisi İbrahim Belli (21) ise, "Çok güzel bir imajı var. Benim imrendiğim, özendiğim çok güzel bir imaj. Yani biz de ileride inşallah onun kadar güzel takılar takıp onun kadar yakışıklı olabiliriz diyelim. Kerim Abi görünümde tabii ister istemez herkes şaşırıyor zaten imajıyla. Erzurum'da pek karşılaşılmayan bir imaj. Ama ondan sonra imajının çok güzel olduğunun farkına varıyorsunuz. Herkesten farklı olduğunu. Çok güzel imajı var yani" diye konuştu.

Çay ocağının müşterileri arasında bulunan Ganalı 22 yaşındaki Abdullah Aminu ise Doğan'ın tarzını beğendiğini belirterek, "Kerim Abi'yi seviyorum, on numara" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı