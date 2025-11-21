Antika Festivalinin İptali Üzerine Dernekten Hukuki Süreç

Kocaeli Antikacılar ve Koleksiyonerler Derneği, 41 Burda AVM'de düzenlenmesi planlanan antika festivalinin AVM yönetimi tarafından iptal edilmesi üzerine Esas Holding ve AVM yönetimi hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. İtibar kaybına uğradıklarını açıklayan dernek, müşterilerden kapora alan üyelerin iptal yüzünden "dolandırıcı" durumuna düşürüldüğünü belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek yönetim kurulu üyeleri olan 7 antika işletmesi ile medya planlama şirketi arasında, 1-2 Ekim 2025 ile 27-28 Aralık 2025 tarihleri arasında AVM'nin kuru havuz olarak belirlenen bölgesinde her hafta sonu stant açılması için anlaşma yapıldı. İlk etkinlik 1-2 Ekim tarihlerinde düzenlenmeye başladı. Ardından antika işletmeleri, festival öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak, etkinliği duyurdu.

Festival iptal edildi

Dernek, ilk organizasyonun akabinde medya planlama şirketi yetkilisinin kendilerine ulaştığını ve iptal gerekçesini aktardığını belirtti. Aktarılan gerekçeye göre, Esas Holding üst yönetiminin, ilde antika sektöründe yer alan ve dernekle ilişkisi olmayan bir şahıs ile geçmişte yaşanan sıkıntılarından dolayı, festivalin iptal edilmesi ve antika kapsamında organizasyonlara izin verilmemesi hususunu bildirdiği beyan edildi. Daha sonra AVM yönetimi tarafından medya planlama şirketine ikinci bir gerekçe daha iletildi. Bu gerekçede, sözleşmede antika satışı ve perakende satış yapılmasının uygun olmadığı belirtilerek festivale izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Ancak dernek, festivalin ilk ayağının yapıldığı tarihlerde etkinlik alanında araba, gayrimenkul ve bahçe mobilyaları stantlarının olduğu ve satış yapıldığının görüldüğünü belirtti. İptal kararı nedeniyle ticari itibar kaybına uğradıklarını ifade eden dernek, sosyal medya platformlarında yaklaşık 50 bin kişilik takipçi kitlesine sahip işletmelerin, etkinlik iptali sonrası müşterilerine makul cevap veremediğini, bu durumun, dernek ve işletmeleri, müşterilerin nezdinde "yalan paylaşım yapan" konuma düşürerek prestij kaybı yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca, kapora bırakan bazı müşterilerin iptal yüzünden ürünlerini alamaması, yerinde olmayan stantlarla ve olmayan etkinlikle karşılaşmaları nedeniyle dernek üyelerinin "dolandırıcı durumuna düşmesine" ve ticari itibarlarının zedelenmesine sebep olunduğu belirtildi. Dernek, 41 Burda AVM ve Esas Holding yönetimince festivalin neden iptal edildiğine dair kendilerine dilekçeye rağmen yanıt verilmediğini açıkladı.

Dernek, tüm bu hususlara ilişkin 41 Burda AVM ve Esas Holding hakkında hukuki mücadele başlatılacağı bildirildi.

Medya planma şirketinden açıklama

Medya planlama şirketi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 41 Burda AVM'nin konuyla doğrudan bir alakasının olmadığı belirtildi. Ajans, Kocaeli Antikacılar ve Koleksiyonerler Derneği'ne sunduğu teklif metninde yer alan şu ibareye dikkat çekti:

"Firmanız bünyesinde bulunan otomotiv markalarınız için. 41 AVM içerisinde tanıtım ve satış etkinliği ile ilgili teklifimiz aşağıda bulunmaktadır."

Ajans, bu teklif ve ibareye rağmen etkinlikte klasik antika eşyaların sergilendiğini kaydetti. Maddi olarak bir mağduriyet yaşanmadığını belirten ajans yetkilisi, araç sergilenmek istenirse festivale belirlenen alanda devam edebileceklerini ifade etti. - KOCAELİ