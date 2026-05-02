Antik kent, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifte doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Antik kent, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifte doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Çanakkale'de bir çift düğün fotoğrafları için Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nde bulunan Athena Tapınağı'nı seçti.

Çanakkale'de bir çift düğün fotoğrafları için Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nde bulunan Athena Tapınağı'nı seçti.

Tarihi dokusuyla mest eden Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti, oldukça özel ve romantik anlara ev sahipliği yaptı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gelen Serpil ve Ahmet çifti, hayatlarının en özel gününü ölümsüzleştirmek için antik dünyanın en etkileyici duraklarından biri olan Athena Tapınağı'nı seçti. Güneşin ve tarihin harmanlandığı Assos'un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen dış çekimlerde, Serpil ve Ahmet çiftinin mutluluğu objektiflere yansıdı. Burhaniye'den bu özel çekim için yola çıkan çift, antik kentin dev sütunları ve uçsuz bucaksız maviliğini düğün albümlerinin en güzel fonu haline getirerek ölümsüzleştirdiler.

Arkeolojik kalıntıların arasında el ele poz veren çift, "Sadece bir fotoğraf çektirmek değil, bu tarihi atmosferin enerjisini de yanımızda taşımak istedik. Burhaniye'den buraya gelmek bizim için unutulmaz bir yolculuk oldu" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

İhbara giden polislerin kapısını açtığı ev havaya uçtu