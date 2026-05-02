Antik kent, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifte doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Çanakkale'de bir çift düğün fotoğrafları için Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nde bulunan Athena Tapınağı'nı seçti.

Tarihi dokusuyla mest eden Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti, oldukça özel ve romantik anlara ev sahipliği yaptı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gelen Serpil ve Ahmet çifti, hayatlarının en özel gününü ölümsüzleştirmek için antik dünyanın en etkileyici duraklarından biri olan Athena Tapınağı'nı seçti. Güneşin ve tarihin harmanlandığı Assos'un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen dış çekimlerde, Serpil ve Ahmet çiftinin mutluluğu objektiflere yansıdı. Burhaniye'den bu özel çekim için yola çıkan çift, antik kentin dev sütunları ve uçsuz bucaksız maviliğini düğün albümlerinin en güzel fonu haline getirerek ölümsüzleştirdiler.

Arkeolojik kalıntıların arasında el ele poz veren çift, "Sadece bir fotoğraf çektirmek değil, bu tarihi atmosferin enerjisini de yanımızda taşımak istedik. Burhaniye'den buraya gelmek bizim için unutulmaz bir yolculuk oldu" dedi. - ÇANAKKALE

