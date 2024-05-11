Antalya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Antalya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den buyana devam eden saldırılarında şu ana kadar 350 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Sivillerin son sığınak noktalarından birisi olan Refah'a da geçtiğimiz günlerde başlatılan saldırının ardından Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi bir kez daha Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Antalya'da da İsrail'i protesto etti. Muratpaşa Camii'nden başlayan, Türkçe ve İngilizce olarak 'Ben doktorum, hedef değil' yazılı dövizler taşıyan hekim ve sağlık çalışanları Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi boyunca sessiz bir şekilde yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

'Filistin açık hava hapishanesine döndü'

Yürüyüşün sonunda grup üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Doktor Kevser Erdoğan, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini belirterek, "7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Adeta bir açık hava hapishanesi olan Filistin'in, dünya ile tek bağı olan Refah'ta da soykırımdan başka kelimeyle anlatılmayacak bir zulüm yaşanıyor" dedi.

"Gazze, insani yardım bekliyor"

İsrail'in Refah'a başlattığı saldırının ardından 1.3 milyon Filistinlinin Gazze'nin yerle bir edilmiş kuzey kesimlerine doğru ilerlemek zorunda kaldığının altını çizen Erdoğan, "Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz. Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalıdır. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmelidir. Dünyanın dört bir tarafında aynı hassasiyeti paylaştığımız nice hekim ve sağlık çalışanları adına bizler; her türlü göreve hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama bölgeden geçen yabancı turistlerin Gazze'ye dikkatini çekmek amacıyla bir kez de İngilizce olarak okundu. - ANTALYA