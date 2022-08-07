Antalya yerel: Antalya Büyükşehir Belediyesi "Şanlıurfa Tanıtım Gecesi" Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle dün Kepez Kent Meydanı'nda, "Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kepez Kent Meydanı'nda dün düzenlenen tanıtım gecesinde, Mahmut Tuncer ve Urfa Edessa Grubu sahne aldı. Etkinlikte yurttaşlara çiğköfte ikram edildi. Geceye; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Tuncer ve Urfa Edessa Sıra Gecesi grubuna Kocagöz, Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve plaket takdim etti. Böcek'e teşekkür eden sanatçılar "Antalya gibi kadim bir şehirde böyle bir gece düzenlememize vesile olan başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz" dedi.