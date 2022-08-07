Antalya yerel: Antalya Büyükşehir Belediyesi "Şanlıurfa Tanıtım Gecesi" Düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya yerel: Antalya Büyükşehir Belediyesi "Şanlıurfa Tanıtım Gecesi" Düzenledi

Antalya yerel yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle dün Kepez Kent Meydanı’nda, “Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi” düzenledi.

 - Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle dün Kepez Kent Meydanı'nda, "Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kepez Kent Meydanı'nda dün düzenlenen tanıtım gecesinde, Mahmut Tuncer ve Urfa Edessa Grubu sahne aldı. Etkinlikte yurttaşlara çiğköfte ikram edildi. Geceye; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz,  Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Tuncer ve Urfa Edessa Sıra Gecesi grubuna Kocagöz, Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve plaket takdim etti. Böcek'e teşekkür eden sanatçılar "Antalya gibi kadim bir şehirde böyle bir gece düzenlememize vesile olan başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title