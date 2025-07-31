Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevine Tümgeneral Ahmet Kavukcu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi. Karara göre, 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevinden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken yerine Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu geldi. - ANTALYA