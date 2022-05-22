Antalya Hayvanat Bahçesi'nde Öğrenciler İçin Etkinlik - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, anaokulu öğrencileri için renkli bir etkinlik düzenledi. Hayvanlarla iç içe doğal bir ortamda resim ve boyama yapan öğrenciler, hayvanat bahçesi gezisiyle de eğlenceli bir gün geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, anasınıfı öğrencilerine özel bir eğitim etkinliği düzenledi. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedefleyen etkinlikte çocuklar, merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde yer alan 'Doğa Sınıfı'nda düzenlenen etkinliğe okullar yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, doğal bir ortamda, hayvan sesleri arasında resim, boyama ve elişi çalışmaları yaptı.

"ÇOCUKLARDA HAYVAN SEVGİSİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, anaokulu sınıflarına yönelik bir eğitim etkinliğine başladıklarını söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızı etkinliğimize davet ettik. Okullar da çok ilgi gösterdi. Burada düzenlediğimiz Doğa Sınıfı'nda çocuklar, doğal bir ortamda hayvanları canlı canlı izleme fırsatı bularak resim ve boyama yaptı. Çocuklarda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek istiyoruz. Bazı hayvan gruplarında dokunma, temas ve besleme eğitimleri yaptık. Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi'nden elde ettiğimiz adaçayı ve nane gibi bitki çaylarını da öğrencilerimize ikram ettik. Özellikle anaokulu sınıflarına yönelik eğitim çalışmamız yıl boyu artacak sürecek" diye konuştu.