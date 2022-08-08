Antalya haberleri! Kumluca Belediyesi'nden Ulusları Kedi Gününde Anlamlı Paylaşım

Kumluca Belediyesi, 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü dolayısıyla sokak kedileri için hayata geçirdikleri çalışmaları sosyal medyadan paylaştı.

Kumluca Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kumluca Belediyesi olarak ilçemiz içerisinde yaşayan sokak kedileri belirli noktalara bırakılan mama ve su kapları ile beslenmekteyiz. Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gelen hasta, yaralı ve bakıma muhtaç sokak kedilerimizin tedavileri yapılıp rehabilite edildikten sonra sahiplendirilir veya alındıkları alıcı ortamlara tekrardan bırakılmaktadır. 2021 yılından bu yana merkezimizde 136 kedimiz tedavi edilmiş ve 90 kedimiz sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturulmuştur. Kumluca Belediyesi olarak patili dostlarımız için çalışmalarımız devam etmektedir. Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. Siz de sıcak yaz günlerinde sevimli dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su koymayı unutmayın!"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da sokak hayvanları konusunda çok hassas olduklarını vurgulayarak, "Kumluca Belediyesi sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezimizde kedi ve köpek olarak çok sayıda minik dostumuza sahip çıkıyoruz. Duyarlı ve yardımsever vatandaşlarımızı 'Satın alma sahiplen' sloganımızla buraya davet ediyoruz. Sadece sahiplenmek değil onlara yardım etmek, sevgi ve şefkat göstermek de çok önemli; bunun için de merkezimizi ziyaret edebilirler. Özellikle çocuklarımıza küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamalıyız" dedi.