Antalya haberleri: Başkan Kepez'den Rektör Çolak'a hayırlı olsun ziyareti Yerel Haberler Gelen Antalya haberine göre İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Kamil Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Kamil Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, yeni dönemin Osmangazi Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kepez, Rektör Çolak'a ve ekibine başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Kepez, Rektör Çolak'a Abdullah Mihalgazi'ye ait olan kılıç tablosunu hediye etti. Rektör Çolak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri ve hediye için Başkan Kepez'e teşekkür etti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mehmet Kepez İnhisar Kepez Yerel Haberler

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