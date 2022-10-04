Antalya haberi! Kumluca'da Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü Kutladı

Kumluca'da öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, köpekleri sevdi, onlara mama vererek, fotoğraf çektirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Kumluca'da öğrencilerin farkındalık yaratan ziyareti ile kutlandı. Kumlucalı öğrenciler, Belediye'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek patili dostlarla yakından tanışma fırsatı buldu. Merkezdeki köpeklere mama verip seven çocuklar, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, merkezde verilen hizmetlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kumluca genelinde bulunan yaralanan ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanlarını vatandaşlarımızın talebi üzerine ve periyodik olarak bulunduğu ortamdan alıyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bakım ve tedavilerini yapmak üzere getiriyoruz. Yaralı olan hayvanların tedavisinin ardından kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yaptıktan sonra küpeleyip işaretleyerek kayıt altına alıyoruz. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre alındıkları ortama geri bırakılıyor."

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlama değil bir farkındalık günüdür. Hiçbir canlı şiddeti ve kötü muameleyi hak etmez. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. Bugünün amacı onların yaşam alanına müdahale etmemek, onları koruyup, kollamak ve iyi koşullarda beslenmelerini sağlamaktır. Kumluca Belediyesi olarak İlçemiz içerisinde yaşayan sokak hayvanlarını belirli noktalara bırakılan mama ve su kapları ile beslemekteyiz. Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gelen hasta, yaralı, bakıma muhtaç sokak hayvanlarımız tedavileri yapılıp, rehabilite edildikten sonra sahiplendirilir veya alındıkları alıcı ortama tekrardan geriye bırakılmaktadır. Belediyemiz olarak sokak hayvanlarımız için çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" diye konuştu.