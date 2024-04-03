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Antalya Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 3 Ayda 913 Faaliyet Gerçekleştirdi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 2024'ün Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 3 ayda toplam 913 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 1 Ocak- 31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Gazipaşa'da 47 mahallede çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 1-31 Ocak tarihleri arasında 211 hanede 489, 1-29 Şubat tarihleri arasında ise 197 hanede 289 faaliyet gerçekleştirdi. 1-31 Mart tarihleri arasında ise 135 faaliyet sürdüren Vefa Destek Grubu, 3 ayda toplam 913 faaliyet aktif etti.

SYDV tarafından yapılan açıklamada, "Projemiz kapsamında vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlendi. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkandı, camları silindi, bahçe otları temizlendi, yemekleri yapıldı, haneleri temizlendi, bulaşıkları ve halıları yıkandı, yufka ekmekleri yapıldı, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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