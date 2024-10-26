Üye Girişi
Haberler

Antalya'daki Suit Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir suit otelde bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya'da Suit oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da bir süit otelin bodrum katta bulunan odalarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 414 sokak üzerinde bulunan bir Suit Otel'de koridorda dumanları fark eden otel çalışanları ve işletme sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bodrum katta bulunan olardan birisinden başladığı tespit edilen yangın nedeniyle oluşan duman otelin önemli kısmını etkilerken otel çalışanları ve misafirler oteli tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yaptı. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında otel çalışanları veya müşterilerden bir olumsuzluk olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'daki Suit Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel

Konyaaltı Olaylar 3-sayfa İtfaiye Antalya Bodrum Yerel Yaşam

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı

İsrail'den misilleme saldırısı! 2 ülke füzelerle vuruldu

 Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

Kara kış bu kez fena geliyor

 İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.