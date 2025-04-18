Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi 5048 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halinde olan Taylan T. idaresindeki 07 BCJ 419 plakalı motosiklet 5048 sokak kavşağına geldiği esnada karşı yönden gelip 5048 sokağa dönüş yapmakta olan Şebnem İ.' idaresindeki 07 LEG 79 plakalı BMW marka otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.