Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da göz göre göre kaza kamerada: 2 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta Burdur plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2073 sokakta meydana geldi. Sanayi sitesi istikametinden hurdacılar sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet E. Z.'nin kullandığı 15 DG 544 plakalı otomobil, karşı yönden gelip yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna dönmekte olan Muhammet C. K.'nın kullandığı 15 ADP 513 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 15 DG 544 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet E. Z. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ergin E. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.