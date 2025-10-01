Antalya'da Kuaförde Kitap Okuma Uygulaması

Antalya'nın Serik ilçesinde erkek kuaförüne tıraş olmaya gelen müşteriler, bekleme süresini kitap okuyarak değerlendiriyor.

Serik ilçesinde hizmet veren erkek kuaförü Ömer Kılınç, sıra bekleyen müşterilerinin vakitlerini daha verimli değerlendirmesi için iş yerine "kitap köşesi" kurdu. Kuaförde sıra bekleyen müşteriler kitaplardan dilediklerini seçerek okuyabilirken, bazı müşteriler de kitap getirip bırakıyorlar. Eskiden dükkanında gazete okunduğunu fakat zamanla cep telefonunun insanların birbirleriyle iletişimini azalttığını belirten Ömer Kılınç, "İnsanlar telefona gömüldü, kimseyle konuşmuyorlar. En azından müşterilerin burada gelip kafalarını dinlemeleri için böyle bir şey yaptım" dedi.

Uygulamanın müşteriler tarafından takdirle karşılandığını anlatan berber Kılınç, "30 yıldır berberlik yapıyorum. İnsanlar eskiden genelde gazete okurdu. Zamanla herkes telefona gönüldü, kimseyle konuşmuyorlar. En azından müşterilerin burada gelip kafalarını dinlemeleri için böyle bir şey yaptım. Bana destek olan müşteriler de dükkana kitap getirip bıraktılar. İsteyen kitapları okumak için evine de götürebiliyor. Görenler de takdir ediyor. Tıraş olmaya gelen öğretmenler de bu uygulamayı devam ettirmemi ve gençlerin kitap okumasını istiyorlar. Bizim de gençlerin kitap okuyarak telefondan uzaklaşması, bir şeyler öğrenmesi hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Kitap okumaya başladıktan sonra daha sık tıraş olmaya geldiğini söyleyen müşteri Nihat Tak, "Çok güzel bir duygu. Tıraş olurken 10-15 dakika bekleme süremiz oluyor. Boş beklemektense kitap okuyarak değerlendiriyoruz. Güzel bir duygu. Hatta ayda bir kez tıraş olurken, üç defa olmaya başladık. Böylelikle hem kitap okuyoruz hem de vaktimizi değerlendiriyoruz. Yeni bir fikir ve güzel" dedi. - ANTALYA