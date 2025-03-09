Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

AVM'deki cinayetle ilgili çarpıcı detay! Katil izini böyle bulmuş

Antalya'da Kedisi Mahsur Kalan Genç Kızın Sevinci

Antalya'da Kedisi Mahsur Kalan Genç Kızın Sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir genç kız, 4 yıldır beslediği kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, esnafın yardsımıyla kedisini kurtardı. Sevinç gözyaşlarına boğulan genç kız, kedisine kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Antalya'da evinde beslediği kedisi bir işyeri tentesinin üzerinden inemeyince genç kız büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın gözyaşlarına dayanamayan bir esnaf merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtararak teslim edince genç kız bu kez sevinçten gözyaşı döktü.

Serik ilçesine bağlı Orta mahallede yaşanan olayda, 4 yıldır beslediği kedisini kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde kedisini aramaya başladı. Bir iş yerine ait gölgeliklerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için arkadaşından yardım isteyen genç kızın merdivenle kediyi bulunduğu yerden almak için verdiği çaba sonuçsuz kaldı. Genç kızın ağlamaklı halini gören bir esnaf, iş yerinden getirdiği büyük merdiven yardımıyla gölgelik üstüne çıkarak kediyi kurtararak genç kıza teslim etti. Kedisine kavuşan genç kız ise bu kez de sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen genç kız, "Çok mutluyum, kedime kavuştum. 4 yıldır beslediğim bir kedi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
img

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.