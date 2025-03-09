Antalya'da Kedisi Mahsur Kalan Genç Kızın Sevinci

Antalya'da evinde beslediği kedisi bir işyeri tentesinin üzerinden inemeyince genç kız büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın gözyaşlarına dayanamayan bir esnaf merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtararak teslim edince genç kız bu kez sevinçten gözyaşı döktü.

Serik ilçesine bağlı Orta mahallede yaşanan olayda, 4 yıldır beslediği kedisini kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde kedisini aramaya başladı. Bir iş yerine ait gölgeliklerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için arkadaşından yardım isteyen genç kızın merdivenle kediyi bulunduğu yerden almak için verdiği çaba sonuçsuz kaldı. Genç kızın ağlamaklı halini gören bir esnaf, iş yerinden getirdiği büyük merdiven yardımıyla gölgelik üstüne çıkarak kediyi kurtararak genç kıza teslim etti. Kedisine kavuşan genç kız ise bu kez de sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen genç kız, "Çok mutluyum, kedime kavuştum. 4 yıldır beslediğim bir kedi" dedi. - ANTALYA