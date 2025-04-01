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Antalya'da Kaza Sonrası Sürücüler Arasında Kavga

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Antalya'da bir kaza sonrası öfkeli minibüs sürücüsü, taksi şoförüne tekme tokat saldırdı. Olay anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza sonrası sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

Öfkeli sürücü, taksi şoförüne tekme tokat saldırdı

ANTALYA - Antalya'da ticari taksi ve bir aracın karıştığı kaza sonrası öfkeli sürücü, taksi şoförüne tekme tokat saldırdı. Vatandaşlar öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ve aynı istikamete seyir halindeki ticari taksi ve VIP minibüs çarpıştı. Kaza sonrası öfkeli minibüs sürücüsü, diğer araç sürücüsüne tekme tokat saldırırken, vatandaşlar öfkeli sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Sürücülerin kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel
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