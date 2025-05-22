Antalya'da Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Yahya Süslü'ye Veda

-Antalya Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve dört kız babası Süslü için düzenlenen törene, kızları babalarının polis üniformasını giyerek katıldı, aile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliğinde görev yapan 53 yaşındaki Polis Memuru Yahya Süslü, 21 Mayıs Çarşamba günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve dört kız çocuğu babası olan Süslü için Uncalı Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Törene çok sayıda polis meslektaşı, yakınları ve Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan katıldı.

Yahya Süslü'nün eşi Ayşe Süslü törende ayakta durmakta güçlük çekerken, Memnune Merve (27), Tuana (18), Tulin (17) ve Derin (12) adında dört kızı da gözyaşlarına boğuldu.

Yahya Süslü'nün cenazesi, törenin ardından polis konvoyu eşliğinde Uncalı Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı. - ANTALYA