Üye Girişi
Haberler

İsmail Haniye için Antalya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Antalya'da Muratpaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, sessiz bir şekilde camiden ayrıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Antalya'da Muratpaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Muratpaşa Cami'nde toplanan kalabalık, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından okunan dua akabinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Namazın ardından Antalya Kudüs Platformu adına Mustafa Erduran, basın açıklamasında bulundu.

Erduran, "Korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Haniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı. İsmail Haniye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren "Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır" diyen, iman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun" ifadelerine yer verdi.

Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, sessiz bir şekilde camiden ayrıldı. Namaza katılanlar, Haniye'nin anısına saygılarını sunduklarını belirterek, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Muratpaşa Antalya Tahran Cami İran Yerel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title