Kendi sildiği camı fark etmeyip yüzünü çarpan garson neye uğradığını şaşırdı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restoranda siparişi götüren garson, temizlediği cam kapıya çarparak hafif yaralandı. Olay, müşteri ve çalışanlar arasında hem şaşkınlık hem de gülümsemeye neden oldu.

Antalya'da bir restoranda siparişi götüren garson, birkaç gün önce sildiği camı fark etmeyip yüzünü vurdu. Yaşanan olay restorandakileri bir yandan şaşırtıp bir yandan da gülümsetirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Siparişin acele olduğunu belirten garson, "Benden önce kuş da vurdu, izi var bakabilirsiniz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda yaşanan olay, hem şaşırttı hem de gülümsetti. Camın temizliği nedeniyle neredeyse görünmez hale gelmesi kazaya davetiye çıkardı. İşletme çalışanı Yakup Şuşan, siparişi götürmek için hazırlandığı sırada kısa süre önce kendi sildiği camı fark etmeyerek cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, çalışan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anı işletmede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şuşan'ın siparişi götürdüğü sırada cama çarpması ardından acıyla burnunu tutması yer aldı.

"Benden önce kuş vurdu, izi var"

Garson Yakup Şuşan, "Sipariş vardı, acele ettik biraz. Birkaç gün önce sildiğim camı fark etmedim, kendim çarptım. Sağ olsun hemen Mustafa geldi o yardım etti, tabağı elimden aldı. Daha çok kötü olabilirdi. Benden önce kuş vurmuş, izine bakabilirsiniz. Olay sonrası burnum çok kötü acıdı. Kendim silmiştim camı. İçeride hanım da vardı o da telaşlandı. İçeride müşteriler de vardı. Kusura bakmayın sakarlığımız oldu dedik. O an atmosfer farklıydı. Anlatılmaz, yaşanır. Güzel bir maceramız geçti" dedi. - ANTALYA

