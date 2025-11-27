Haberler

Antalya'da Düğün Eğlencesi Yağmura Rağmen Devam Etti

Antalya'da Düğün Eğlencesi Yağmura Rağmen Devam Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğün sırasında meydana gelen sağanak yağış, dans pistini suyla doldurmasına rağmen davetliler gelin ve damadı yalnız bırakmayarak eğlencelerine devam etti.

Antalya'da bir düğünde yağmurdan dolayı pist sular içinde kalınca davetliler, paçaları sıvayıp gelin ve damadı mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

Serik ilçesinde Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin düğününde, dün akşam sağanak yağışın ardından oyun alanının suyla dolmasına rağmen eğlence kesintisiz devam etti. Yeni Mahalle Aydın Park'ta kapalı alan içerisinde düzenlenen düğünde, yağmur sonrası biriken su, piste girdi. Gelin, damat ve davetliler, kısa süreli şaşkınlık yaşamasına rağmen eğlenceden vazgeçmedi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, gelin ve damadın su dolu pistte paçaları sıvamış davetlilerle birlikte eğlenceye devam ettiği görüntüler yer aldı. Bazı misafirler ise sandalyelerin üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı. Organizasyon ekibi tarafından düğün alanında suların çekilmesiyle, yağışa rağmen müzik kesilmedi ve eğlence devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.