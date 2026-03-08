Haberler

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı. Katılımcılar sloganlar atarak ve pankartlar açarak toplumsal dayanışma sergiledi.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen çok sayıda kadın, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kalabalık grup, burada pankartlar açarak toplandı. Buluşmanın ardından kadınlar, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Çevredeki vatandaşların da izlediği yürüyüş sırasında, katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya platformlarında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş güzergahı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun güvenlik önlemi aldı.

Aydın Kanza Parkı'ndan başlayan ve sloganlar eşliğinde devam eden yürüyüş, kentin simge noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu