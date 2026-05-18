Antalya'da 72 özel genç askerlik coşkusunu yaşadı

Güncelleme:
Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde 72 özel genç yemin ederek terhis belgelerini aldı. Vali Hulusi Şahin de törene katılarak gençlere hediyelerini takdim etti.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığınca düzenlenen Temsili Askerlik ve Yemin Töreni'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, askerlik gururunu yaşayan 72 özel gencin coşkusuna ortak oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen Temsili Askerlik ve Yemin Töreni'nde 72 özel gencin, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek yemin etti.

Terhis belgelerini Vali Şahin takdim etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Bayrak şiirinin okunması ve yaş kütüğüne plaket çakılması ile devam etti. Ardından Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden özel gençlere temsili terhis belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Program, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın konuşması ve tören geçişi ile sona erdi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Yılmaz, kaymakamlar, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, özel gençler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
