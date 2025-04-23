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Antalya'da 23 Nisan Kutlamaları Çelenk Sunma Töreniyle Başladı

Antalya'da 23 Nisan Kutlamaları Çelenk Sunma Töreniyle Başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma töreniyle kutlandı. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, bir öğrenciyle birlikte meydanda bulunan Atatürk heykeline çelenk sundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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