Antalya Büyükşehir'in 'Gençlik Buluşması'nda Öğrenci Yurtlarındaki Sorunlar Ele Alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Gençlik Buluşması" kapsamında öğrenci yurtlarında yaşanan sorunlar ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meclisi toplantısında, öğrenci yurtlarında son dönemdeki intihar olayları başta olmak üzere yaşanan sorunlar üzerine tartışıldı. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Gençlik Meclisi Üyeleri ve siyasi partilerin gençlik kolları üyeleri katıldı.

Yurtta kalan öğrenciler, avukatlar, sosyologlar ve gönüllü psikologların da katıldığı toplantıda özellikle son yıllarda, öğrencilerin rekabete dayalı sınavlarla streslerinin artması, kendilerini rahat ifade edememeleri, rekabet koşullarında sürekli değişikliklerin yaşanması ve aile baskısı gibi faktörlerin yaşananlarda etken olduğu vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan yurtlardaki intiharlara ilişkin, şunları söyledi:

"GENÇLERİ DİNLEMELİSİNİZ"

"Maalesef bu tarz üzücü hadiselere şahit olabiliyoruz. Bu hadiselerin sebepleri ne kadar farklılık gösterse de bu konulara kalıcı ve çözümcü olarak yaklaşılması gerekiyor. Sizler gençler olarak bu konuda üzerinize düşeni yapmalı ve gençleri dinlemelisiniz."

Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ise öğrencileri daha iyi anlamak adına onların yanında olmanın bir çözüm yolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"BU SORUN HEPİMİZİN"

"Siyaseti kapının dışında bırakarak vicdanımızla bu salondayız. Şehrimize binlerce yeni genç arkadaşımız gelecek. Sınav sonuçları belli olduğunda bile öğrencilerin attığı tweetlerde Antalya'ya gelmek istedikleri ama intiharlardan dolayı endişeli olduklarını okuyoruz. Bu hepimizin sorunu. Bu soruna hepimiz çözüm bulmalıyız."

Toplantıda, ilerleyen günlerde söz konusu sorunlar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacağı, siyasi partiler ve derneklerin katılımıyla bir komisyon oluşturularak araştırmalara devam edileceği ve araştırmalar sonucunda çözüm önerilerinin belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceği belirtildi.