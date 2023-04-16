Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İbradı'da Açtığı Kursta, 300 Yıllık El Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İbradı’da açtığı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kursunda, yöreye özgü 300 yıllık el dokuma sanatı gılamık yaşatılıyor. İbradılı kursiyerler, dokuma tezgahlarında hem kültürlerini yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İbradı'da açtığı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kursunda, yöreye özgü 300 yıllık el dokuma sanatı gılamık yaşatılıyor. İbradılı kursiyerler, dokuma tezgahlarında hem kültürlerini yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM ücretsiz meslek ve el becerileri kursları ile vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. ATASEM İbradı Ormana Kurs Merkezi'nde açılan Yöresel Bez Dokuma Kursu'nda da geçmişi 300 yılı bulan ve Türkiye kültürel mirasında yeri olan gılamık dokuma sanatı gelecek kuşaklara aktarılıyor.

İbradı'nın Ormana Mahallesi'nin kültürel zenginliklerinden yöresel dokumacılığın bugün de yaşatılması için Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce kurs düzenlendi. Kursa katılan kadınlar; peştamal, masa örtüsü, şal, perde gibi ürünler üretiyor.

Kurs eğitmeni Feride Canbaş, "Eskiden Ormana'da her evin altında dokuma tezgahları çalışırmış. Gılamık dokuma, Ormana'ya has bir dokuma şeklidir. Türkiye kültürel miras listesinde de yer alıyor. Bu el dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Haftada 3 gün olan kursumuzda yöresel ve geleneksel motifleri işliyoruz. Dekoratif ev aksesuarları, peştamal, masa örtüsü ve şal gibi ürünler üretiyoruz. Kursiyerler, el emeği ürünlerini sergileyerek de ev bütçesine de katkı sağlıyor" diye konuştu.

ATASEM İbradı Birim Sorumlusu Sevgi Ülker ise Ormana'ya özgü el dokuma sanatını tekrar canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Gılamık dokuma, Ormana'nın çok önemli bir kültürel değeri, markasıdır. Kursa yöreden büyük ilgi oluyor. Kursiyerler, dokuma el sanatını öğrenerek hem geleneği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

Kursiyer kadınlar, kursa ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

Hacer Parmaksız: Bu dokumaları bizden önce atalarımız, büyüklerimiz yapardı, şimdi de biz dokuyoruz. Kursa gelerek hem bu geleneksel dokumayı öğreniyor hem de bütçemize ek gelir sağlıyoruz. Turistler, Ormana'ya geldiğinde sergimizi ziyaret ediyor ve alışveriş yapıyorlar.

Serpil Özdoğru: Ben, Ürünlü Mahallesi'nde yaşıyorum, sırf Ormana'daki kursa gelebilmek için ehliyet sınavına girdim ve kazandım. Evde işlerimi bitirince arabama binip 7 kilometre uzaktan kursa geliyorum. Dokuma yapmak oldukça zahmetli bir iş ama severek yapıyorum. El emeği ürünler dokuyoruz, yaptıklarımız özellikle turistlerin çok ilgisini çekiyor.

Rabia Sarı Çiğdem: Gılamık el dokuması, bize ninelerimizden atalarımızdan kalan bir miras. Şimdi ben, öğrenerek bu geleneği sürdürmek istiyorum. Henüz dokuma tezgahına oturmadım, ilk olarak çözgü odasında iplik sarmayı öğrendim, ilerleyen günlerde tezgaha oturarak dokuma yapmayı istiyorum.