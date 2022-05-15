Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak - Haberler

ANTALYA (ANKA) -

Antalya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında Fener Alayı ile pop müziği sanatçıları Burcu Güneş ve Emircan İğrek Cumhuriyet Meydanı'nda, Halk müziği sanatçısı Serpil Efe Serik Çınaraltı Meydanı'nda konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlenecek.

FENER ALAYI VE KONSER

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konserler düzenlenecek. 19 Mayıs kutlamaları Fener Alayı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Burcu Güneş ve Emircan İğrek konser verecek. 19 Mayıs coşkusu Serik İlçesi'nde de yaşanacak. Serik Çınaraltı Meydanı'nda halk müziğini sevilen ismi Serpil Efe türküleriyle Serik'i coşturacak.